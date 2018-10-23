* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 23 октября, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Новые санкции министерства финансов США введены не просто против граждан, связанных с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — они касаются восьми человек, связанных как с боевиками, так и с иранской разведкой «Кудс», 23 октября передает агентство Reuters.

Joebengo Министерство финансов США

«Обеспечение Ираном военной подготовки (боевиков), финансирование и продажи оружия являются еще одним примером вопиющего вмешательства Тегерана в регионе и их поддержки терроризма. Соединенные Штаты и наши партнеры не намерены терпеть иранский режим, дестабилизирующий Афганистан», — говорится в заявлении казначейства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября минфин США заявил о введении санкций против четверых афганцев, двоих пакистанцев и двоих иранцев в ответ на нападения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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