Рим, 23 октября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. 70% жителей Италии в возрасте от 25 лет не посещают ни театры, ни кинотеатры, сообщает во вторник, 23 августа, Agenzia Italia со ссылкой на профильное исследование Federculture.

Цитата из мф Симпсоны. 1989. США

Более 60% граждан вообще не тратят средств на приобретение культурных благ, то есть помимо театров и кинотеатров не посещают также ни музеи, ни концерты.

Авторы исследования также отметили, что жители Италии тратят на культуру заметно меньше, чем жители Евросоюза в среднем: 6,7% своих доходов вместо 8,5%.

Общие расходы граждан страны на посещение музеев, кинотеатров, концертов, театров, а также на приобретение книг и музыкальной продукции составили в 2017 году 71,4 млрд евро, в сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на 2,6%. Каждый гражданин страны за год тратит на эти цели в среднем около 1,15 тысячи евро.