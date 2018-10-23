Москва, 23 октября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Госдума вместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию госпрограмм, нацпроектов, заложенных в проекте федерального бюджета на 2019−2021 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе собрания фракции «Единая Россия» с участием главы Минфина Антона Силуанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Мы должны все взвесить, все проанализировать с тем, чтобы национальные проекты, принятые президентом в майском указе были подкреплены финансированием. Речь идет об очень больших ресурсах. Но, как вы понимаете, нам необходимы не только ресурсы, но и эффективное их приложение, и от этого будет зависеть решение задач, которые президент поставил в послании Федеральному собранию», — отметил спикер Госдумы.

Володин призвал парламентариев проследить за эффективностью использования бюджетных средств.

«Принять бюджет, безусловно, важно, но еще более важно, чтобы бюджет был реализован эффективно. Хочется подчеркнуть важность парламентского контроля и работы в регионах, потому что у нас с вами практически все программы базируются на реализации конкретных задач: это строительство ФАПов, высокотехнологичных центров, школ, садиков, это инфраструктурные проекты, это реализация проектов в области жилищного строительства. И крайне важно, чтобы в избирательных округах, закрепленных территориях депутатов был контроль за реализацией положений, которые мы будем завтра обсуждать, а затем, возможно, примем», — сказал Володин.

Комитеты должны взять на контроль реализацию национальных проектов.

«Можно большие средства выделить, но эти средства не решат задач. Поэтому сейчас есть возможность финансировать реализацию серьезных программ, задач о повышении заработной платы — все это предусмотрено в бюджете, но еще более важно сейчас, чтобы наши комитеты взяли под контроль реализацию госпрограмм, реализацию национальных проектов по своему профилю, депутаты, работающие в комитетах, смогли вместе со Счетной палатой обеспечить прозрачность и эффективность реализации этих программ. Хотелось бы, чтобы мы на такую работу нацелились», — призвал спикер Госдумы.