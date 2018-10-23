Рига, 23 октября, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В ноябре этого года Рижский порт официально продемонстрирует новые терминалы на острове Криеву. По сообщению редакции Русского вещания LTV7 «Личное дело», мощность новых терминалов достигает 20 миллионов тонн грузов. Новые терминалы на другом берегу Даугавы с четырьмя глубоководными причалами и собственной железнодорожной станцией были построены, чтобы избавить центр Риги от угля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

После ухода нефти и нефтепродуктов, которые составляли основу латвийского транзита, уголь занял лидирующие позиции в структуре Рижского порта, благодаря его дешевизне в перевалке. Однако вскоре и он перестанет быть спасательным кругом для Латвии. Как сообщается, это связано с тем, что большая часть Европы к 2030 году откажется от использования данного ресурса в энергетике.

Решение Европы об отказе от угля в первую очередь ударит именно по Латвии. Так как оно приведет к тому, что Латвия столкнётся со значительным уменьшением объема транзита угля из России. Таким образом, Латвия избавится от угля уже естественным путем, и непонятно, будут ли оправданы вложенные инвестиции в строительство новых терминалов.

На сегодняшний момент реализация самого крупного проекта в истории латвийского транзитного бизнеса подходит к концу. Не считая частных инвестиций, в проект вложены 150 миллионов евро, половину из который выделила Еврокомиссия. Уже в марте в Ригу приедут ее представители, чтобы убедиться, что деньги потрачены так, как и было задумано.

По оценке управляющего Рижского свободного порта Ансиса Зелтиньша, объем перевалки угля имеющаяся новая инфраструктура позволит увеличить. При рассмотрении дальнейших перспектив, по мнению господина Зелтиньша, в случае отсутствия угля по одной из причин, терминалы могут обслуживать и другие грузы, так как построенная инфраструктура мультифункциональна.

Напомним, что Россия является единственным поставщиком угля, а Евросоюз выступает главным покупателем. Как сообщает LTV7, на сегодняшний день всего через Рижский порт проходит 6% российского угольного экспорта. В ЕС направляется 83% угля, где главными покупателями являются Нидерланды (21%), Германия (20%) и Италия — 13%.

В лучшие годы через Ригу проходило 14 млн тонн угля, в прошлом году этот показатель составил 11 млн тонн. Ожидается, что в этом году объем перевалки составит 12 млн тонн. Так как в российском порту Усть-Луга этим летом шел ремонт оборудования, часть угля дошла до Риги, что и обеспечит увеличение показателей. На данный момент уголь занимает 39% в общем объеме грузов рижской гавани.

Управляющий по развитию бизнеса RB Rail Каспарс Бришкенс заявил, что если бы не ремонт оборудования в порту Усть-Луга Ленинградской области, падение объемов перевалки угля в Риге было бы зафиксировано уже в этом году.

«Латвия как транзитная платформа для этого потока может потерять значительные объемы. Я не скажу, что этот объем в течение пяти лет упадет до нуля. Но я не могу согласиться и с мнением порта о том, что этот объем сохранится на отметке чуть больше 10 миллионов», — отметил Бришкенс.

В свою очередь управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш считает, что в ближайшие пять лет «вряд ли что-то изменится». Он отметил, что порт активно работает над привлечением других грузов.

Подписанные Парижские соглашения, которые предусматривают отказ от неэкологичного вида топлива, в том числе и угля, становятся реальной проблемой для Латвии. Кроме того, по итогам прошлогодней 23-й Климатической конференции ООН в Бонне 34 государства и 24 компании вступили в «Альянс против угля», обязавшись отказаться от использования угля в энергетике и установить мораторий на новые угольные станции без технологий улавливания выбросов. Среди участников Альянса — Нидерланды (21% поставок), Италия (13%), Бельгия (4%), Швеция (4%), Дания (3%) Франция (2%), Финляндия (2%).

Министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) посоветовал предпринимателям приспосабливаться к современным реалиям: «2030-й год еще довольно далеко. Предпринимателям самим нужно смотреть на то, что происходит в мире, и стараться переориентировать свой бизнес».

Ранее ИА REGNUM сообщало о словах председателя правления порта Андриса Америка, что в случае прекращения транзита угля через Рижский порт влияние на экономику Риги и Латвии будет весьма негативным.

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Напомним, что Россия также развивает транспортно-грузовую инфраструктуру, о чём свидетельствует начало строительства на западном берегу Кольского залива комплекса перегрузки угля «Лавна». В целом, предвидя изменения ситуации с отказом использованием угля в Европе, Россия готовится переориентировать свой транзит угля на Восток путем развития программы Восточного полигона.

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В сложившейся ситуации, когда для ЕС уголь больше не нужен, а Россия развивает собственную инфраструктуру, латвийские предприниматели вынуждены искать другие направления и других партнеров, а также приспосабливаться к транзиту других видов грузов. Однако они также намерены возить уголь «до победного конца», который «уже не за горами».

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«Наша система тарифообразования в Латвии — она кривая. Потому что сейчас в чём заинтересована латвийская железная дорога или порты? В приросте грузоперевозок в тоннах! Они на словах говорят, что заинтересованы в других видах грузов, в контейнерах, но прибыль, их доход образуется с тонны. И это в корне заложено так, что если будет выбор между углем и контейнером — легче выбрать уголь. Я думаю, будем им заниматься столько, сколько он будет приходить», — говорит руководитель Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш.