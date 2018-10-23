Нью-Йорк, США, 23 октября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продолжает падать — промышленный индекс Dow Jones упал ниже 25 000 пунктов, 23 октября передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

К настоящему моменту на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 338,11 пункта (1,34%), до 24 979,30 пункта, индекс S&P 500 снизился на 40,62 пункта (1,47%), до 2715,26 пункта, индекс Nasdaq снизился на 132,07 пункта (1,77%), до 7336,56 пункта.

Индекс Dow Jones достиг исторического рекорда в 25 000 пунктов ещё 4 января 2018 года. За последние две недели индекс вплотную приближался к символической отметке, однако не падал ниже данной отметки.

Читайте также: Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня в 25 тысяч пунктов