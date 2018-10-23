Пермь, 23 октября, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» получил приз «За лучший актерский ансамбль», выступая на международном фестивале «Живые лица», сообщает 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Федотов и студенты III актерского курса Пермского института культуры

Пермяки представили на суд зрителей спектакль «Ханума» в исполнении III актерского курса Пермского института культуры, группу которого возглавляет художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

«Мы были единственными, кто показывал студенческий спектакль. Это был наш первый фестиваль. И сразу же первая награда. Члены жюри были удивлены тем, что наши студенты — это уже готовые актеры», — отметил Федотов.

Примечательно, что блестящую актерскую работу студенты продемонстрировали после бессонной ночи, занятой подготовкой спектакля, форс-мажор был вызван поломкой транспортного средства, которое пришлось ремонтировать практически на дороге.

«Это всё совершенно героический труд в первую очередь актерского курса и руководителя Сергея Павловича Федотова. И после ночной монтировки в спектакле, который начинался в 13:00, абсолютно не выспавшись, они дали эту невероятную лёгкость на сцене», — отметила директор фестиваля Марина Жабровец.

«Действительно заметно, что молодые люди полностью погрузились в эту грузинскую историю. А это ведь настоящая школа. Характерность — да, возраст — да, национальность — да. Школа? Школа Федотова! И это очень хорошая школа для молодых артистов. После длительной дороги, ночной монтировки, бессонной ночи сыграть такой прекрасный праздничный спектакль!» — резюмировала Жабровец.

Напомним, пермский театр «У Моста» снискал популярность как в России, так и за рубежом благодаря особой мистической атмосфере, присутствующий в постановках театра.

Театр является лауреатом многочисленных престижных премий, в том числе премии «Золотая маска», полученной за спектакль «Калека с Инишмана», поставленный по пьесе известного драматурга Мартина Макдонаха.