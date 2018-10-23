Москва, 23 октября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В составе ВКС России сформирована 21-я смешанная авиационная дивизия, в арсенал которой входят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщает 23 октября газета «Известия».

Kremlin.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31, несущий ракету «Кинжал»

Носителями новейших гиперзвуковых ракет Х-47 «Кинжал» будут два полка высотных всепогодных перехватчиков МиГ-31БМ, которые также способны уничтожать летательные аппараты, беспилотники и крылатые ракеты противника. Кроме того, в состав нового соединения Центрального военного округа вошел полк многофункциональных фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые также способны вести воздушный бой.

Новая авиадивизия организационно входит в 14-ю армию ВКС. В ее задачи входит защита воздушного пространства России на южном и юго-восточном направлениях. Кроме того, соединение может быть оперативно переброшено в любой регион РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новейшие гиперзвуковые ракеты Х-47 «Кинжал» могут поражать наземные и морские цели на дальности до 2 тыс. км. Гиперзвуковая скорость движения ракеты к цели исключает ее перехват и гарантирует поражение объекта противника.