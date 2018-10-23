Симферополь, 23 октября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. На дне Чёрного моря был обнаружен затонувший корабль античной эпохи, возраст которого достигает 2400 лет. Об этом сегодня, 23 октября, пишет The Guardian.

Davide Mauro Греческий торговый корабль

Судно, которое обнаружили на дне Чёрного моря, представляет из себя 23-метровый греческий торговый корабль. Довольно хорошо сохранилась мачта корабля, сидения для гребли и руль. Всё это сохранилось благодаря дефициту кислорода на глубине около двух километров под поверхностью Чёрного моря.

Ученым удалось установить, что корабль относится к тому типу греческих торговых судов, о которых до сих пор было известно только по рисункам на керамических сосудах. В частности, похожий корабль изображен на аттической вазе 480 года до нашей эры, на которой запечатлена сцена встречи Одиссея с сиренами.

Данный корабль был найден в рамках трехлетней экспедиции подводных археологов и геодезистов, которые детально исследуют дно Чёрного моря. В ходе исследований было обнаружены уже 60 мест кораблекрушений разных эпох — от античного периода, а также эпохи Древнего Рима, до XVII века.

По всей видимости, найденный греческий торговый корабль является самым древним кораблем, найденным в Чёрном море.