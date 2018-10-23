Москва, 23 октября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что под новые санкции, которые будут введены в отношении Украины, попадут сотни украинских граждан, которые «причиняли вред» интересам России. Об этом Медведев заявил сегодня, 23 октября.

Цитата из х/ф «Змеиное яйцо». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Отверженные

По словам Медведева, в черном списке окажутся «известные персоны». В рамках санкций, список которых будет составлен в самое ближайшее время, планируется заморозить все активы этих лиц и подконтрольных им компаний на территории Российской Федерации. Вывод всех этих средств с территории России будет запрещен.

При этом глава российского правительства подчеркнул, что большой части простых украинских граждан эти санкции не коснутся.

Кроме всего прочего, в рамках новых санкций планируется запретить ко ввозу в Россию ряда товаров, производимых на Украине.

«Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине для того, чтобы поставлять их в РФ», — пояснил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины.