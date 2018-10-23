Воронеж, 23 октября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Общественная палата Воронежской области определила 10 имен, которые будут рассматриваться для нового названия международного аэропорта «Воронеж», сообщил центр общественной информации. С 22 октября стартовал второй этап проекта «Великие имена России» — жители Воронежской области смогут высказать свои предложения по названию аэропорта.

Serge Bystro Аэропорт Воронежа

В рамках первого этапа проекта, в рамках которого будет выбрано имя для аэропорта «Воронеж», Общественная палата Воронежской области сформировала список из 10 имен-претендентов, это имена императора Петра Великого, космонавта Константина Феоктистова, поэта, писателя и переводчика Ивана Бунина, писателя Андрея Платонова, живописца Ивана Крамского, поэта Алексея Кольцова, писателя, поэта и переводчика Самуила Маршака, конструктора Сергея Мосина, геолога Василия Докучаева и музыканта Митрофана Пятницкого. Теперь с 22 по 28 октября на сайте великиеимена. рф воронежцы смогут добавлять свои варианты имен к предложениям первого этапа. Те варианты, которые будут предложены более чем 500 участниками, будут добавлены к именам, отобранным на первом этапе проекта.

Третий этап проекта «Великие имена России» пройдет с 29 октября по 7 ноября, в этот период будет сформирован шорт-лист. В ходе социологических опросов определят тройки лидеров имен-претендентов для аэропорта. Четвертый этап конкурса (пройдет с 8 по 30 ноября) предусматривает финальное голосование: любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Окончательные итоги будут подведены 5 декабря.