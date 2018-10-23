Нью-Йорк, США, 23 октября, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал торги с резкого падения всех основных индексов, 23 октября передает агентство Reuters.

Венцель Холлар. Биржа. 1644

На открытии рынка индекс Dow Jones упал на 278,95 пункта (1,10%), до 25 038,46 пункта, индекс S&P 500 упал на 34,85 пункта (1,26%), до 2 721,03 пункта, индекс Nasdaq упал на 140,08 пункта (1,88%), до 7 328,55 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги Уолл-стрит 22 октября начались в «зеленой зоне», однако к концу дня в минус ушли все индексы, кроме Nasdaq.

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