Киев, 23 октября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В течение 2017−2018 годов органы местного самоуправления необоснованно завышали тарифы на тепло, заявила глава национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Больше всего тарифы завышены в отдельных населённых пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей, а также в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе.

«К примеру, разница между средневзвешенным тарифом лицензиатов Комиссии на тепловую энергию для населения и установленными органами местного самоуправления города Славянска и Ивано-Франковска составляет 70,3% и 41% соответственно», — отметили в пресс-службе нацкомиссии.

Напомним, правительство Украины повысило цену на газ для населения на 23,5%. По мнению президента Украины Петра Порошенко, вернуть низкую цену на газ может только «российская кабала».

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