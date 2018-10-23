Киев, 23 октября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Киеве к централизованному отоплению подключены 63% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками, заявил заместитель председателя Киевской горадминистрации Петр Пантелеев, сообщает 23 октября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

По его словам, отопительный сезон в столице Украины начался 15 октября. Однако массовое подключение жилых домов начали только с 20 октября. Во всех зданиях бюджетной сферы отопление уже подано, также тепло есть в 63% домов, которые находятся под управлением города. Те дома, которые подключаются к теплу по индивидуальным заявкам, подключены на 36%.

Помимо этого, 5% абонентов теплосети находятся без горячей воды из-за повреждений.

Напомним, в Киеве ежесуточно происходит более 40 аварий на теплосетях.