Душанбе, 23 октября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. На 22 октября 2018 года план по призыву в Вооруженные силы Таджикистана выполнен на 69%. Об этом сегодня, 23октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные начальника пресс — центра министерства обороны страны Орифа Нозимова.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Стрижка призывника

Первым на 100% выполнил план-наряд военный комиссариат Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). На втором месте Согдийская область — там уже призваны 80% от плана. Далее город Душанбе (67%), Хатлонская область (66%) и районы республиканского подчинения (59%).

Напомним, что в Таджикистане осенний призыв в ряды ВС страны стартовал 1 октября. Для срочной службы призываются все лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от службы.

Стоит отметить, что в середине сентября президент страны Эмомали Рахмон резко раскритиковал работу силовых ведомств ГБАО, провел ряд кадровых перестановок вплоть до смены главы региона и дал месяц на наведение порядка и восстановление «верховенства закона».

Читайте также: Что теперь будет с таджикским Памиром?