Павлоград, Украина, 23 октября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В Павлограде двое студентов задержаны за убийство бездомного, сообщили 23 октября в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Молодые беспредельщики

Молодые люди 18 и 20 лет после распития алкогольных напитков ради развлечения напали на троих бездомных. Сначала они представились полицейскими и начали требовать вернуть «украденный» мобильный телефон, а затем начали наносить потерпевшим удары ногами по телу. В результате избиения один мужчина умер в больнице, остальные получили тяжёлые травмы.

Студентам предъявлены обвинения в умышленном убийстве из хулиганских побуждений.

Напомним, в средине июня 2018 года в Одессе мужчина на глазах у жены и детей до смерти забил бездомного возле детской площадки. Конфликт возник из-за того, что убитый пожаловался на подростков, бросавших в него камни.