США подбираются к границам РФ, Латвия лечит военных Украины: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Монголия может стать посредником на переговорах Японии и КНДР;
- США расширяют эстонскую авиабазу;
- Украинских военных будут лечить за счёт Латвии;
- «23 оклада» воронежского вице-губернатора оказались законны;
- В Екатеринбурге намерены снести объект архитектурного наследия.
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