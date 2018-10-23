Улан-Батор, 23 октября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. На встрече с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой в Женеве генеральный директор ВТО Роберту Азеведу призвал собеседника приложить усилия для диверсификации экономики страны и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности, сообщает 23 октября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу главы монгольского государства.

Цитата из м/ф «Лиса и медведь». Реж. Наталия Котовщикова. 1975. СССР Коварный совет

Встреча состоялась на полях Всемирного инвестиционного форума ООН по торговле и развитию, и во время переговоров глава ВТО пообещал расширить сотрудничество с Улан-Батором, для чего он намерен в 209 году лично посетить Монголию с визитом.

В сообщении по итогам встречи пресс-службы президента Монголии отмечается, что «с 1997 года, с момента вступления в ВТО, Монголия смогла укрепить свои торговые связи с другими странами, использовала многосторонние механизмы для решения любых вопросов, связанных с торговлей».