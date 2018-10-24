Москва, 24 октября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Недавнее высказывание Владимира Жириновского о наличии у России неких фантастических систем ПВО С-600 и С-700 — не безобидная шутка, как может показаться на первый взгляд. О том, почему не стоит проявлять несерьезность в обсуждении серьезных вопросов, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Барон Мюнхаузен летит на ядре

Отсылка к невероятным оружейным системам с небывалыми характеристиками, которые способны справиться с врагом одним махом, да еще и поддержанная СМИ, сама по себе наносит урон обществу, допускающему подобные информационные выверты. У людей доверчивых создается вредная мифология, искажающая восприятие реального мира, а те, кто немного интересуются вопросом, возмутятся и еще раз уверятся в недостоверности информации, выдаваемой официальными лицами и транслируемой СМИ.

К чему может прийти общество, вынужденное ориентироваться на слухи и сплетни, оторванные от объективной информации? Оно рискует в критической ситуации выбрать абсурдную линию поведения и в итоге прийти к крупным социальным неурядицам. Этой бедственной ситуации способствует и то, что объективность информации подменяется ее скандальностью.

Читайте статью С-600 и С-700 — невежество и мифология и другие публикации Леонида Нерсисяна.