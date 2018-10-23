Братислава, 23 октября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Автомобиль с главой словацкого правительства Петером Пеллегрини столкнулся с оленем на северо-востоке страны. Об этом 23 октября сообщает радио RTVS.

State Farm Внимание, олени! (дорожный знак)

Авария произошла между городами Попрад и Велька-Ломница. Пеллегрини травм не получил, а его водитель пострадал незначительно. Премьер-министра сопровождали телохранители.

Пеллегрини ехал в город Кежмарок, где прошло выездное заседание правительства. На севере и востоке Словакии автотрассы проходят через леса, и животные нередко становятся причинами ДТП.

Петер Пеллегрини возглавляет правительство Словакии с 22 марта 2018 года. Его предшественником на этом посту был Роберт Фицо.