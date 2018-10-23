Исламабад, 23 октября, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммад Хусейн Багери позвонил начальнику штаба сухопутных войск Пакистана генералу Камару Джаведу Баджве. По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, генерал Багери, сославшись на двусторонние обязательства, попросил своего пакистанского коллегу усилить меры по поиску 12 иранских пограничников, пропавших 16 октября.

Aja.ir Иранские военнослужащие

По мнению иранской стороны, пограничники были похищены боевиками и могли быть перевезены на территорию Пакистана. Ответственность за похищение пограничников уже взяла на себя организация Джейш Аль-Адль.

Генерал Багери также попросил Камара Джаведа Баджву увеличить присутствие пакистанских войск на границе с Ираном, чтобы исключить проникновение террористов с пакистанской территории. В Иране и Пакистане уже ведется операция по поиску пропавших иранских военнослужащих с применением авиации.