Новосибирск, 23 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Ученые новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН успешно испытали новый источник вакцины против клещевого энцефалита, сообщает 23 октября ТАСС.

Naval Surface Warriors Прививка против клещевого энцефалита

Так, ученые провели доклинические исследования рекомбинаторных антител, которые были разработаны как заменитель донорской крови, используемой для производства вакцины против энцефалита.

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По словам одного из разработчиков Ивана Байкова, исследование показало, что антитело безопасное и у него отсутствует токсичность, а его терапевтический эффект «очень хороший». Препарат выйдет после трех стадий клинических исследований, в настоящее время ученые ищут инвестора, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Дальневосточного федерального университета разработали наночастицы для создания вакцин нового поколения. Наночастицы тубулярных иммуностимулирующих комплексов (ТИ-комплексов) могут применяться для разработки антиинфекционных вакцин.

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