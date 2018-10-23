Чебоксары, 23 октября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему первому заместителя министра физической культуры и спорта республики по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб оценён в 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Подпиленное дерево

Речь идёт о государственном контракте по реконструкции детско-юношеской школы олимпийского резерва. В надзорном ведомстве отмечают, что злоумышленник в отсутствие положительного заключения минприроды Чувашии, дающего разрешение на рубку деревьев, отдал распоряжение подрядчикам на вырубку под строительство объектов биатлонного центра на участке площадью более 20 гектаров. Ущерб следствие оценило в размере около 10 млн рублей.

«Подсудимый использовал своё должностное положение, действуя из личной заинтересованности, в целях улучшения показателей своей работы в части своевременного выполнения работ», — считают в прокуратуре Чувашии.

Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). С учетом наказания, ранее назначенного в рамках иного уголовного дела, суд определил окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее экс-замминистра обвиняли в злоупотреблении полномочиями при строительстве спортивных объектов. Речь идёт о государственных контрактах по разработке проектной документации, касающейся реконструкции физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» и строительстве трассы маунтинбайка. По данным следствия, ущерб превысил 10,2 млн рублей.