Вашингтон, 23 октября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Убийство Джамаля Хашогги свершилось по заранее разработанному плану, который позволял подавить свободу слова и «скрыть потенциальную виновность наследного принца» в убийстве, убежден сенатор США Ричард Блюменталь. Комментируя в своем твиттере сообщение Washington Post о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган считает убийство Хашогги спланированным заранее и призывает Саудовскую Аравию выслать 18 подозреваемых в Турцию на «встречу с правосудием», Блюменталь пишет:

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США «Я не буду больше этого терпеть!»

«Сейчас нельзя терпеть попытки саудитов обелиться или прикрыться. Все виновные, включая наследного принца, должны быть привлечены к ответственности. Администрация Трампа и Конгресс должны говорить сильным и стойким двухпартийным голосом, требуя полного немедленного расследования. Должностные лица американской разведки должны рассмотреть турецкие фотографии с наблюдения, запись с камер наблюдения, аудиозаписи и все доказательства, связанные с убийством Хашогги, в поддержку международного расследования».

Как сообщало ИА REGNUM, Реджеп Эрдоган, выступая в турецком парламенте, призвал Эр-Рияд раскрыть информацию о конкретном заказчике убийства оппозиционного журналиста и настаивает, что все причастные к этому преступлению должны понести наказание вне зависимости от своего политического статуса.