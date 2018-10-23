Волжский, Волгоградская область, 23 октября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В городе Волжский Волгоградской области «бабушки особого назначения» — волонтёры «Школы социальной активности» — помогают воспитанникам детского дома получать навыки, которые пригодятся им в будущей жизни, ведут уроки в вечерней школе, а также патронируют инвалидов, семьи детей с расстройствами аутического спектра и многодетные семьи. О работе «серебряных» волонтёров в возрасте от 55 до 85 лет корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель городской общественной организации социальной защиты и поддержки граждан «Школа социальной активности» и автор проекта «Бабушка особого назначения» Вера Лазарева.

Школа социальной активности Волонтёр ведёт занятие в Волжском детском доме

Проект «Бабушка особого назначения», или «Бабушка на час», работает около года. Курирует его Светлана Павлова. Волонтёры работают на базе Волжского детского дома и вечерней школы, где учатся 457 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Там мы ведём занятия по английскому и русскому языку, математику хотим запускать, наставничеством занимаемся и предлагаем деткам ходить с нами скандинавской ходьбой, организуем праздники в рамках проекта «Поющие сердца». За прошлый год 23 человек сняли с учёта — мы считаем, что в этом наша доля заслуги тоже есть, потому что мы работаем с этими детками. У нас есть победители олимпиад, одна девочка уехала по гранту на обучение в Китай. Мы этим очень гордимся», — рассказывает Вера Лазарева.

В Волжском доме, как говорит автор проекта, у детей есть всё — волонтёрам остаётся только добавить немного тепла, которого им не хватает. Многие даже начали называть волонтёров бабушками.

«В первый раз мы пришли к ним с пирогами, с блинами, устроили чаепитие и спросили у детей, что было бы им интересно, — вспоминает Вера Павловна. — Там волонтёры ведут кружки английского языка, макраме, вязания, шитья, изготовления игрушек, появился даже авиакружок, потому что к нам пришёл «дедушка на час». Наша задача не только с ними общаться и развлекать, но и научить их чему-то, чтобы они, выйдя из детского дома, могли что-то делать своими руками».

К «бабушкам» на помощь стали активно приходить «дедушки на час», поэтому в планах — обучить мальчиков из детдома слесарному делу, работе с паяльником. Запросы на подобные мероприятия начали поступать в организацию со всего города, однако пока волонтёры занимаются работой с социально незащищёнными гражданами и семьями, и все 180 постоянных волонтёров расписаны по проектам. Кроме этого участники «Школы социальной активности» участвуют в массовых мероприятиях на благо города.

«К субботнику сейчас готовимся. За прошлый год мы сделали в городе девять субботников, посадили 560 деревьев. Сейчас месячник благоустройства объявили, и мы всей школой выходим на уборку территории города. Мы хотим не только веселится и развлекаться, мы хотим быть полезными гражданам и городу», — говорит Вера Павловна.

Уже в четверг, 25 октября, в ДК «Октябрь» пройдёт торжественное открытие Центра серебряного волонтёрства Волгоградской области, на которое приедут 300 волонтёров со всей области и их кураторы. Волжская «Школа социальной активности» выиграла грант в конкурсе Ассоциации волонтёрских центров и станет одним из 15 регионов России, где впервые откроются центры серебряного волонтёрства.

«Наша школа набирает обороты, у нас есть колонка в газете «Волжская правда» и сайт. Рубрика в газете работает круглый год, каждый вторник мы делимся передовым опытом наших волонтёров и добровольцев и всегда призываем жителей не сидеть дома, а присоединяться к нам. По сарафанному радио многие приходят, после сюжетов на телевидении, из наших же групп по скандинавской ходьбе. Кто-то остался один, уехали взрослые дети, нет дачи, за которой можно было бы ухаживать — всё это приводит в депрессию, и люди обращаются к нам. Мы выясняем, что им интересно, близко, в какую группу волонтёров они хотели бы влиться», — рассказывает Вера Лазарева.

Таким образом собрались уже 675 человек, из которых 180 работают в системе постоянно. Работы очень много, и она интересная, поэтому ряды волонтёров постоянно пополняются новыми людьми, большинство из которых — пенсионеры.

«Все наши волонтёры на пенсии. Редко бывает кто-то работающий, потому что волонтёрство — это работа. Дружба, говорят, понятие круглосуточное. Волонтёрство тоже требует много времени и здоровья. Надо иметь большое сердце и душу, чтобы работать бесплатно, ведь что такое волонтёрство и добровольчество? Это работа по зову сердца», — считает Вера Лазарева.