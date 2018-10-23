Иркутск, 23 октября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Специалисты корпорации Иркут создают интеллектуальную систему, которая в режиме реального времени позволит детально планировать и контролировать процессы серийного производства пассажирского авиалайнера МС-21. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Russianplanes.net Лайнер MC-21

Отмечается, что внедрение такой системы обусловлено планами корпорации выпускать по 72 самолета в год.

Интеллектуальный комплекс состоит из укрупненного планирования и моделирования, а также управления производственным расписанием сборки самолета. В настоящее время на предприятии проходят испытания первой подсистемы.

«В ходе испытаний подсистема построила программу производства самолета, которая предусматривает 12-кратный рост объемов производства», — говорится в сообщении.

Подсистема позволяет учитывать состав изделия, технологические процессы, трудоемкость операций, доступное оборудование, состав смен и другие параметры. Также она позволяет создать визуализацию номенклатурного плана, провести моделирование его выполнения и оценить влияние случайных событий и отклонений на конечные сроки сдачи.

Одновременно с испытаниями специалисты приступили к разработке подсистемы управления производственным расписанием сборки самолета.

МС-21 — пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на самый крупный сегмент мирового рынка авиалайнеров. Первыми в линейке разрабатываются самолеты МС-21−300 и МС-21−200. Работу ведут специалисты корпорации Иркут и ОКБ им. А.С. Яковлева.

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