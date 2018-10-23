Киев, 23 октября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Заповедники, подчинённые министерству культуры Украины, не смогли провести опись историко-культурных ценностей, которыми пользуются священники канонической Украинской православной церкви, сообщило 23 октября издание «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Оказалось, что на Украине практически нет заповедников, на территории которых есть культовые сооружения, используемые УПЦ МП.

На данный момент в министерство культуры Украины поступил отчёт о дубовом столе конца XIX века, который используют священники Георгиевской церкви, расположенной в историко-культурном заповеднике Качановка, а также о дарохранительнице, которая выставлена в качестве музейного экспоната в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Напомним, 18 сентября министр культуры Украины Евгений Нищук по запросу депутата Верховной рады Украины Юрия Шухевича распорядился провести инвентаризацию историко-культурных ценностей, находящихся в распоряжении храмов, которые используются канонической Украинской православной церковью, но принадлежат министерству культуры Украины.

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