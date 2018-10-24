Киев, 24 октября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. 15,9% опрошенных украинцев на выборах голосовали бы за Юлию Тимошенко, за Петра Порошенко — всего 9,3%, и немногим меньше — за сопредседателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Такие данные предоставил центр социальных исследований «София». Каковы предвыборные расклады на Украине, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты. Украина

Примечательно, что если Вадим Рабинович («За жизнь») снимет свою кандидатуру в пользу Бойко, то последний приблизится к лидеру, так как его результат поднимется уже до 14%. А по результатам опроса Международного фонда избирательных систем, который был ориентирован на внутренних переселенцев, голосовать намерены всего 48% — остальные не хотят или не могут из-за трудностей с регистрацией.

Что же касается самого процесса, то Порошенко, следуя украинской традиции, накануне выборов взялся за корректировку избирательного законодательства. Причем корректировать решено в части борьбы с российским влиянием на выборы: по словам Порошенко, все еще активная на Украине российская агентура контролирует СМИ и плодит прокремлевские, «антиевропейские и антиамериканские» НКО:

«Поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора Российской Федерации», — заявил Порошенко.

Причем консенсус для принятия закона уже есть. Порошенко уверяет, что закон не повредит гражданскому обществу, и действительно — на то, что он под таким обществом понимает (то есть ручных блогеров), закон действительно не повлияет, а вот властям даст еще больше власти. С оппозиционными СМИ и спорить более не придется: заявил, что критика исходит от агента российского влияния, и дело сделано.

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