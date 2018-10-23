* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 23 октября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что все попытки врагов сорвать выборы в парламент закончились неудачей, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны набраться смелости и признать, что не смогли достичь поставленных целей.

Гни свою линию

По сообщению афганского новостного издания Tolo News от 22 октября, данное заявление было сделано в ходе заседания Совета министров.

Абдулла Абдулла выразил мнение, что жители Афганистана, проголосовавшие на выборах, показали, что они выступают против насилия, терроризма и не желают возвращаться к мрачным реалиям прошлого страны.

Главное исполнительное лицо подчеркнуло, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постаралось сделать все возможное, чтобы сорвать выборы, но жители, даже зная о возможных угрозах, все равно пришли на избирательные участки.

Абдулла Абдулла признал, что в процессе подготовки выборов были допущены некоторые ошибки, и заверил, что будут приняты необходимые меры для их последующего устранения.