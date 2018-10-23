Дамаск, 23 октября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В районе Адра города Дамаска, столицы Сирии, произошел прорыв плотины Думейр, который привел к наводнению. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», затоплены были как пригороды Адры, так и индустриальные центры.

Прорыв плотины

Жители Дамаска, работающие на плотине, были унесены сильными течениями в неизвестном направлении, и многие из них до сих пор не найдены. Население затопленного района Адры оказалось заблокированным в своих домах до момента, когда спасательные службы пришли им на помощь.

По информации источника, район Адра являлся ключевым с точки зрения восстановления экономики Сирии.

Представители городской администрации среди причин прорыва плотины назвали технические просчеты и неисправности в ее эксплуатации. Потери исчисляются миллионами долларов.