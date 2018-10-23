Пекин, 23 октября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика не потерпит шантажа ни от одной из стран мира, заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Шантаж

Таким образом в Китае прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Пекин должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Соглашение (ДРСМД) между США и бывшим СССР двустороннее», — напомнила Чуньин, добавив, что Пекин в своей оборонной политике придерживается защиты собственных интересов в сфере безопасности.

«Мы не приемлем шантаж в любой форме», — подчеркнула она.

Представитель МИД КНР призвала Вашингтон «прекратить плыть против течения» и «трижды подумать» по этому вопросу и уже после этого предпринимать какие-либо действия.

Читайте также: Началась новая холодная война — политолог о выходе США из РСМД

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. При этом глава Белого дома пообещал, что откажется от разработок вооружения, запрещённого этим договором, если Россия и Китай пойдут на заключение нового договора.

ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987 году. Тогда стороны обязались уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, подпадающие под условия соглашения. Договор также предполагал прекращение разработки и испытания подобных ракет.

Читайте также: Китай осудил решение США выйти из ДРСМД