Москва, 23 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Среднестатистический гражданин России не хотел бы снижать уровень жизни на пенсии и по возможности желал бы получать не меньше, чем его текущий доход. Так оценила результаты опроса Superjob, в котором сказано, что в среднем гражданину России после выхода на пенсию хотелось бы иметь ежемесячный доход в 37,3 тысячи рублей аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионерка

Ранее рекрутинговым агентством Superjob было проведено исследование и сделан вывод, что в среднем гражданину России после выхода на пенсию хотелось бы иметь ежемесячный доход в 37,3 тыс. рублей. Работать после выхода на пенсию собираются около трети граждан РФ.

«Два с половиной года назад в ходе аналогичного опроса граждане РФ высказывались о стремлении получать пенсию в размере 35,2 тысяч рублей, что также примерно соответствовало уровню средней заработной платы в том периоде с учетом НДФЛ. Таким образом, среднестатистический россиянин не хотел бы снижать уровень жизни на пенсии и по возможности желал бы получать не меньше, чем его текущий доход.

Правительство обещает поэтапное повышение пенсий пенсионерам темпами выше инфляционного уровня до 2025 года, после 2025 года пенсия будет индексироваться с учетом показателей инфляции, роста экономики и средней зарплаты. Пенсия в РФ к 2030 году должна вырасти более чем до 21 тысячи рублей.

Если смотреть на темпы роста средних заработных плат, к 2030 году ожидания россиян по размерам получаемых денег на пенсии могут увеличиться до 60−70 тысяч рублей. Соответственно, соотношение желаемой пенсии к получаемой так и может остаться на уровне 35−40% — примерно таким оно и является сейчас».

Замдиректора департамента кадровых услуг компании BDO Unicon Outsourcing Зульфия Юпашевская считает, проведенный опрос показал реальное отношение населения к сегодняшней ситуации: очевидно, что выплат, размер которых установило правительство РФ, недостаточно для достойного проживания в текущих условиях.

«Обратите внимание на формулировку: 37 тыс. рублей — это минимальный доход, который хотели бы получать специалисты после выхода на пенсию. При этом треть граждан по достижении пенсионного возраста собираются работать.

Также мы видим, что уровень доверия к НПФ стал рекордно низким в равнении с прошлогодними показателями. В 2017 году этот показатель составлял 15%. Причин может быть несколько: во-первых, у граждан нет доверия к банковской отрасли в связи с массовым отзывом лицензий, во-вторых, известно довольно много случаев мошенничества, когда агенты выдают себя за представителей государственных фондов».

Доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Магомет Яндиев не согласился с оценкой пенсий, сделанной респондентами, и согласен с тем, что рядовые жители России действительно не доверяют негосударственным пенсионным фондам.

«Скорее всего, респонденты не принимали в расчет имеющее место сокращение размеров бесплатной медицины и продолжающийся рост тарифов коммунальных услуг. Кроме того, продолжается расслоение значимости профессий. Юристы, скорее всего, могут оказаться менее значимой профессией, чем программисты.

Соглашусь с оценкой доверия НПФ (3%). Она точно отражает мнение рядовых людей относительно усилий правительства РФ по развитию финансовой сферы».

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