Астана, 23 октября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Национальная компания «Казахстан Гарыш Сапары» и государственный комитет Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в области использования данных космической системы дистанционного зондирования Земли Казахстана в интересах Узбекистана, сообщает 23 октября агентство «Казинформ».

Jpl.nasa.gov Земля. Вид из космоса

Заместитель президента казахстанской компании Айдын Аимбетов отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы по возможному финансированию космического мониторинга территории Узбекистана.

Делегация Казахстана также предложила принять участие в создании космического аппарата среднего разрешения KazSeoSat.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре департамент международного военно-технического сотрудничества министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана предложил странам Туркестана совместно построить пять спутников дистанционного зондирования земли.