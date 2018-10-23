Москва, 23 октября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Цены на нефть во вторник 23 октября снижаются на фоне сделанных заявлений министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что Саудовская Аравия будет играть «конструктивную и ответственную роль» на мировых нефтяных рынках, сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть снижается

Также он отметил, что что королевство не будет вводить меры, аналогичные нефтяному эмбарго 1973 года, несмотря на усиливающийся конфликт на фоне заявлений о том, что сотрудники консульства Саудовской Аравии в Стамбуле убили оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

«Со стороны техники нефть Brent все еще в восходящем тренде. Тренд будет актуальным до тех пор, пока не будет пробит уровень $77,37 за баррель. В случае реализации этого сценария следующей целью станет отметка — $75 за баррель», — подчеркнул эксперт.

Глобально на нефтяные котировки также оказывает давление обеспокоенность инвесторов относительно состояния мировой экономики и раскручивания торговой войной между США и Китаем, считает Капустянский.

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