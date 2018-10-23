Вашингтон, 23 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Права трансгендеров, так же как и всех остальных граждан США, будут защищены. Такое обещание дал президент США Дональд Трамп.

See-ming Lee Логотип ЛГБТ. Порочный круг

Читайте также: Власти США хотят вернуть «классическое» определение мужчины и женщины — СМИ

«Я защищаю всех», — заявил глава Белого дома в ответ на обвинение со стороны трансгендеров в том, что президент США их «сдал».

Кроме того, американский лидер заявил, что в настоящее время рассматривается целый ряд концепций, направленных на защиту прав трансгендеров в США, заверив, что власти относятся к этому вопросу с полной серьёзностью.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закона о запрете на юридическую смену пола. По данным издания The New York Times, документ предполагает подразделение пола человека только на мужской и женский и будет определяться при рождении человека. В случае принятия соответствующего закона, более чем 1,4 млн жителей США откажут в признании их гендера на федеральном уровне.