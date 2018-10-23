Москва, 23 октября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Русская православная церковь не обязана следовать решениям Вселенского патриархата. Так прокомментировал заявление константинопольского патриарха Варфоломея об отсутствии у РПЦ выбора секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ

Он пояснил, что особых преимуществ, помимо привилегий чести, православный Вселенский собор для Константинополя не предусматривает. Каких-либо властных полномочий вне предела константинопольской церкви нет.

«Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — сказал Якимчук РБК.

Позиция Варфоломея, по словам секретаря, «неправославная католическая». РПЦ не согласна с подходом, когда у предстоятеля есть особые полномочия, так как это нарушает чистоту православной веры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за решений относительно неканонической украинской церкви. Патриарх Варфоломей заявил, что не пойдет на уступки в вопросе предоставления автокефалии раскольникам на Украине, а РПЦ придется принять решение Константинополя из-за отсутствия выбора.

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