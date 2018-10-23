Токио, 23 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Правительственный Комитет по защите личной информации Японии потребовал у мировой социальной сети Facebook отрегулировать управление персональными данными, которое в последнее время дискредитировало себя в инцидентах с утечкой информации в общей сложности 87 миллионов пользователей.

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По сообщению японской информационной газеты «МайнитиСимбун», в Японии было затронуто 100 тысяч пользователей социальной сети. Комитет раскритиковал Facebook за недостаточное информирование пользователей о существующих проблемах, чтобы те успели удалить данные. Последний, но не первый, инцидент со взломом персональных аккаунтов 29 миллиона пользователей произошел в сентябре месяце, и Комитет призывает провести расследование.