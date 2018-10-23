Керчь, Крым, 23 октября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Вся информация о нападении на политехнический колледж в Керчи будет доведена до общественности, заявил 23 октября глава Крыма Сергей Аксенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

По его словам, нападавший Владислав Росляков действовал на территории учебного заведения один, если ему кто-либо и помогал в подготовке стрельбы и взрыва, то это «точно не бандгруппа».

«Если кто-то и был, то персонально это сейчас выяснят. Мало того, эта информация будет доведена (до общественности)», — заявил Аксенов, добавив, что все следственные действия в колледже продлятся до 26 октября.

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Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

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