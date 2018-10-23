Москва, 23 октября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Производство хлеба является низкомаржинальным бизнесом, поэтому компании очень чувствительны к увеличению себестоимости продукции, считает руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Максим Никиточкин.

Эдуард Мане. Хлеб. 1870

«Особенно низкая рентабельность в случае, если ассортимент предприятия не включает в себя мучные кондитерские изделия или дорогие виды хлебобулочных изделий. Рентабельность по чистой прибыли Дихлеба — 0,6%, Ярхлеба — 3%.

Поэтому данные производители (и многие другие) очень чувствительны к увеличению себестоимости, выросшей в результате роста цен с июля — августа на пшеницу (до 40%) и соответственно на муку (до 20%).

Также к увеличению себестоимости ведет повышение НДС до 20% (логистика, энергетика). Таким образом, высока вероятность того, что целый ряд производителей хлеба (и в других регионах) заявит о повышении цен.

Директор департамента оценки и консультационных услуг швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal Алексей Сергеев уточняет, что увеличение цен на хлеб связано с несколькими факторами: подорожание муки, бензина, упаковки и пищевых ингредиентов, а также девальвация рубля, повышение минимального размера оплаты труда на 20% и увеличение налогов.

Таким образом, себестоимость производства хлеба растёт, то есть многие крупные хлебозаводы испытывают трудности с рентабельностью, которая снизилась с 9−10% в 2010 году до 2018 — 2,5−3%. И понятно, что любое увеличение издержек — повышение цены на зерно — приведет к тому, что маржа будет равна нулю — то есть хлебозаводы и пекарни будут работать в убыток.

Соответственно дешевые виды хлеба с технологическими ГОСТами типа «нарезной батон», «Украинский», «Бородинский», цены на которые регулирует государство, просто не будут поставляться в магазины. Зато будут поставляться сорта премиального качества либо упаковки по ценам существенно выше.

Основными факторами роста цен на зерно также являются рост мировых цен, рост цен на топливо в связи с ожиданием налогового маневра в топливной сфере. Действительно, в цене закупки зерна довольно большую долю составляет цена бензина и дизеля на котором работает сельхозтехника и грузоперевозчики зерна.

Но главный расход сельхозпроизводителя идет на обрабатывающую технику — комбайны, сеялки и саму обработку земли для выращивания зерна. В соответствии с оценками Росстата, в сентябре рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 0,5%. По данным Минсельхоза, с начала года стоимость хлеба выросла в среднем на 2,3%.

Получается, что потребители ощутят влияние налогового маневра (повышение НДС) уже в следующем, 2019 году. Что касается 2018 года, то к ноябрю хлеб может подорожать на 10%.