Берлин, 23 октября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более миллиона своих машин по всему миру, передает телеканал N-TV 23 октября.

Glenn Euloth Логотип BMW

Как сообщили официальные лица, причина отзыва автомобилей — проблемы с системой охлаждения выхлопных газов. В автомобилях может возникнуть утечка охлаждающей жидкости. В крайнем случае существует опасность возгорания. Это уже второй подобный отзыв в этом году.

На этом основании в августе 2018 года BMW уже отозвал 480 тыс. машин. Таким образом, в сумме число неисправных автомобилей достигает числа в 1,6 млн.