Керчь, Крым, 23 октября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. После трагедии в Керченском политехническом колледже очень важно рассмотреть вопрос о поднятии возрастного ценза на право приобретения оружия в России. Об этом 23 октября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время своей поездки в Керчь.

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР Стрелок

«Как можно доверить оружие восемнадцатилетнему человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни? Ему должно быть не менее 25 лет», — отметила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек. На данный момент пятьдесят пострадавших остаются в больницах, половина из них проходит лечение в медучреждениях полуострова, остальные — на Кубани и в Москве.