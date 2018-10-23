Джакарта, 23 октября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Министр по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей в Индонезии Йохана Эмбис заявила, что 466 «детских форумов» были организованы на всей территории Индонезии в целях защиты детей, сообщает Antaranews.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Страх в глазах ребенка

«В рамках «детского форума» детей учат быть смелыми и сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются», — заявила министр.

«Дети-члены «детского форума», будут проводить социализацию в школах и прилегающих общинах для сокращения жестокого обращения с детьми и ранних браков», — отметила Йохана Эмбис.

Министерство также поощряет школы, свободные от разного рода злоупотреблений, насилия, наркотиков, сигарет и всего, что может нанести вред детям. По словам министра, всего насчитывается 10 210 таких школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через Министерство по расширению прав женщин и защите детей запустило программу «Индонезия достойных детей» — 2030 в качестве промежуточной цели для реализации плана золотого поколения 2045 года.