Манбидж, Сирия, 23 октября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Курдские источники сообщают о визите в сирийский город Манбидж спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Визит состоялся 22 октября, через день после заявления американского командования о скором начале совместного патрулирования в городе турецкими военными и военными из международной коалиции во главе с США.

Hudson Institute Джеймс Джеффри

Спецпредставитель США по Сирии в городе встретился с несколькими официальными лицами из Военного совета Манбиджа, органа управления этим городом. Джеймс Джеффри проинформировал их о своих недавних визитах в Турцию и Саудовскую Аравию, а также обсудил предстоящее совместное патрулирование внутри Манбиджа.

Следует отметить, что Манбидж был отбит Сирийскими демократическими силами при поддержке сил коалиции у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году. Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников.

Согласно договоренностям, достигнутым в Вашингтоне между Турцией и США, с 4 июня в течение 90 дней из Манбиджа должны были быть выведены все курдские формирования. Далее Турция и США должны были приступить к совместному патрулированию внутри города.

Однако не все курдские силы покинули город, поэтому Анкара обвинила Вашингтон в невыполнении договоренностей и пригрозила военной операцией против курдских отрядов. По этому поводу высказался лично президент Турции.

Визит Джеймса Джефри нужен для того, чтобы успокоить курдских лидеров по поводу предстоящего совместного патрулирования и предотвратить возникновение возможных конфликтов с турецкими военными. Ранее Военный совет Манбиджа неоднократно публично заявлял, что не допустит входа турецких военных в город.