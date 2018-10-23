Юрюзань, Челябинская область, 23 октября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В челябинском городе Юрюзани разгорается скандал. В детских садах сократили ставки сторожей, сообщают педагогические работники.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Одна из педагогов, Ирина Серегина, обратилась с видеообращением к властям. Женщина отмечает, что педагогическим работникам приходится приходить на работу раньше, а уходить — позже, чтобы открыть и закрыть все замки. При этом в ночное время детсады практически доступны для проникновения посторонних лиц. Женщина опасается, что сокращение ставок сторожей может привести к самым печальным последствиям.

«Будут проблемы покруче, чем в Крыму», — встревоженно предполагает воспитательница.

Слова педагога вызвали широкий общественный резонанс. К делу подключился челябинский министр образования Александр Кузнецов, который выехал на место. Также дело находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского.

«По моему мнению, ликвидация ставок сторожей, устранение в детских садах ставок сторожей противоречит логике своевременного реагирования. Допущенные ошибки должны быть исправлены», — заявил Борис Дубровский.

Также он выразил Ирине Серегиной благодарность за то, что она не побоялась публично заявить об этих нарушениях.