Москва, 23 октября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Фонд «Сколково» предлагает дать водителям электромобилей право движения по выделенным полосам. Об этом рассказал президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко, сообщает 23 октября «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Речь идет о мероприятиях в рамках дорожной карты НТИ «Автонет» и совершенствования законодательства, пояснил он.

Количество зарегистрированных в России электромобилей — 2,5 тыс., поэтому предложение существенно не скажется на дорожной обстановке. В числе других инициатив — отмена или снижение платы за проезд по платным автомобильным дорогам и строительство объектов зарядной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в России было продано лишь восемь новых электромобилей, тогда как в сентябре 2017 года — 16 единиц. Вместе с тем падение спроса на новые электрокары отмечено впервые с января текущего года. С января по август было продано 1339 подержанных электрокаров, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Читайте также: В сентябре продажи электрокаров в России обрушились вдвое