Москва, 23 октября, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Российский лыжник Сергей Устюгов упал с лыжероллеров на тренировке, после чего был доставлен в больницу. Об этом 23 октября сообщает NRK со ссылкой на тренера сборной России Маркуса Крамера.

Guillaume Baviere Сергей Устюгов

Отмечается, что Устюгов повредил палец на руке. В ближайшее время он должен пройти обследование.

Отметим, что новый сезон стартует в ноябре. А с 20 февраля по 3 марта 2019 года состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Напомним, Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17 и 13 этапов Кубка мира.