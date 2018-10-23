Москва, 23 октября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Российским банкам просто не хватит денег для того, чтобы обеспечить необходимое кредитование строительной сферы. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Государство должно взять на себя часть гарантий, — сказал Титов. — Иначе банкам с теми нормативами и требованиями ЦБ по резервированию, потребуются огромные суммы денег, которых сегодня нет у банков».

Такая политика ЦБ РФ, по мнению Титова, объясняется тем, что регулятор пока не готов «к этой теме».

«Есть инициативы депутатов, которые не очень разбираются во всем этом, а Центральный банк, как правило, очень долго формулирует свое отношение», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Борис Титов, выступая 23 октября в рамках форума «Малый бизнес — национальный проект», заявил, что то регулирование строительной отрасли, которое вводится в настоящее время в РФ, серьезно угрожает малому бизнесу, в то время как существующая в РФ банковская система едва ли готова обеспечить необходимый для развития строительной отрасли объем кредитования. Такое положение дел, по мнению бизнес-омбудсмена, чревато для РФ потерей части строительной отрасли.