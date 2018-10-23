Москва, 23 октября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Позиция Кремля по предложению ввести штрафы для не платящих налоги самозанятых жителей РФ еще не сформирована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Много инициатив (у Госдумы), — сказал представитель Кремля. — Они потом прорабатываются в профильных комитетах».

Песков отметил, что в Кремле пока не сформирована позиция по данному вопросу.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 октября 2018 г. комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять пакет законопроектов об особом налоговым режиме для самозанятых жителей страны. Речь идет о штрафах для зарегистрированных самозанятых граждан, которые пытаются скрыть свои доходы от налоговиков.

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