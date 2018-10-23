Воронеж, 23 октября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В школе № 34 Воронежа учеников отправили на осенние каникулы раньше срока, с 23 октября, из-за коммунальной аварии. Соответствующее объявление размещено на сайте учебного заведения.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Прорвало

«Календарные сроки каникул изменены. Осенние каникулы начинаются с завтрашнего дня и продлятся до 5 ноября включительно», — говорится в объявлении.

Отметим, что накануне, 22 октября, из-за ремонта канализации, уроки в школе сократили — до 30 минут, однако затем было принято решение распустить учеников до 5 ноября.