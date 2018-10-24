Токио, 24 октября, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Ползучая милитаризация Японии, особенно усилившаяся за годы премьерства Синдзо Абэ, опирается в том числе и на поддержку японских политических групп, исповедующих правонационалистическую идеологию. О том, какие препятствия существуют в самой Японии для безудержного распространения правой и ультраправой идеологии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Император Акихито

«Возродить прежнюю прекрасную Японию» — такую целью ставит себе объединение правых националистов, собравшихся в т.н. Японскую конференцию. Вопрос только в том, какой именно период истории подразумевают эти граждане под эпитетами «прежняя» и «прекрасная». А видят они особую японскую красоту во владычестве милитаристов, которые союзничали с Гитлером во Время второй мировой войны и совершили огромное число военных преступлений в оккупированных Японией странах.

Но тех, кто в самой Японии осмеливается говорить об исторической правде и вине за совершенные преступления, сторонники Японской конференции третируют и обвиняют в «историческом мазохизме». Теперь же старший священнослужитель храма Ясукуни, где канонизированы души японских военных, погибших в агрессивных войнах, Кунио Кохори, высказал критику в адрес действующего императора. Такой поступок до сих пор считался немыслимым, так как почитание императора считается частью японских религиозных воззрений. Но миролюбивая позиция, занятая как императором, так и его семьей, вызывает слишком активную неприязнь среди сплотившихся вокруг храма Ясукуни идеологических наследников японских милитаристов. А какова позиция премьер-министра Абэ?

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