Москва, 23 октября, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Кремле уверены, что санкции России в отношении Украины не затронут украинских граждан. Об этом 23 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, украинские граждане страдают от политики, которую проводят власти страны. Песков подчеркнул, что украинский народ «был и остается братским народом за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Подготовка мер поручена правительству РФ.

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