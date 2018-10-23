Санкции России не повлияют на украинских граждан — Песков
Москва, 23 октября, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Кремле уверены, что санкции России в отношении Украины не затронут украинских граждан. Об этом 23 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, украинские граждане страдают от политики, которую проводят власти страны. Песков подчеркнул, что украинский народ «был и остается братским народом за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Подготовка мер поручена правительству РФ.
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